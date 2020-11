RUEL, Noëlla



À l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 24 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Noëlla Ruel, épouse de feu monsieur Marcel Lagacé. Elle était la fille de feu dame Célestina Savard et feu monsieur Wilfrid Ruel. Elle demeurait à La Pocatière.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Suzanne (feu André Falardeau); ses deux petites-filles: Manon (Christian Généreux) et Julie (Alain Toulouse); ses arrière-petites-filles: Laurence, Maude, Élodie et Madison; sa belle-sœur Madeleine Légaré (feu Auguste Ruel), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Hélène Lavoie de la Pocatière pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués.