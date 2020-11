LESSARD, Lilianne Coté



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 novembre 2020 à l'aube de ses 96 ans, est décédée dame Lilianne Côté, épouse de feu monsieur Lauréat Lessard. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Côté et de feu dame Aurélia Harvey. Elle demeurait à Beaupré. Dû aux consignes à respecter en lien avec la pandémie, veuillez noter qu'il n'y aura aucune période de condoléances.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Lilianne aient une pensée pour elle en cette journée. La direction des funérailles a été confié auElle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Guy (Ghislaine Lachance), Yvon (Chantal Paquet), Alain (Odette Racine), Roch Saillant et elle était la mère de feu Danielle (feu Paul-André Tremblay) et feu Jean-Luc; ses petits-enfants: Sébastien et Pascal, Sarah-Ève et Luc-André, Patrick et Sylvain; ses arrière- petits-enfants: Laurent, Maéva, Laurika et Félix-Xavier; sa sœur Madeleine Côté (feu Rémi Côté) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Adrien (feu Marie- Paule Audet), feu Jeanne (feu Ulysse Tremblay), feu Émilien (feu Antoinette Côté), feu Aline (feu Léonard Tremblay), feu Lucien (feu Jacqueline Martel), feu Jeannine (feu Roger Cassista) et feu Pauline (feu René Dupont). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Lessard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite souligner l'excellent travail de toute l'équipe de l'Hôpital Saint-François d'Assise et elle remercie également tout le personnel des Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués à leur mère Lilianne. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://www.jedonneenligne.org/societealzheimerdequebec/index.php