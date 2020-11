BEAUDRIAULT, Louisette



Au CHSLD Yvonne Sylvain, Québec, le 27 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Louisette Beaudriault. Née à Québec, elle était la fille de feu dame Rose-Alma Grondin et de feu monsieur Clarence Beaudriault. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Cimetière de Ste-Madeleine à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Lachance (Denis Laramée) et son fils Patrick Lachance (Julie Laganière); ses petites-filles: Cindy Laramée (Dave Mathieu) et Fanny Lachance; ses frères et sœurs: feu Raymond (Betty Wright), feu Jules (Micheline Bourassa), feu Monique, Carole (Claude Fugère), Micheline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Yvonne Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Téléphone: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de