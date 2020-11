LONGPRÉ, Henri



À la résidence Côté Jardins, le 25 septembre 2020, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédé monsieur Henri Longpré, époux de madame Colette St-Michel, fils de feu madame Anna Robitaille et de feu monsieur Hormidas Longpré. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.Le cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette St-Michel, son frère Yvon Longpré; ses beaux-frères: Jean St-Michel (Lise Falardeau) et Denis Plamondon (feu Lucille St-Michel); sa belle-sœur Jacqueline Foisy (feu Rosaire Longpré); ses filleuls: Éric St-Michel, Frédéric Morose; sa filleule Marie-Ève Trudel; ses neveux et nièces, plusieurs ami(e)s et ses collègues de travail. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs ainsi que leur conjoint(e): Thérèse (Jean-Pierre Desforges), Bernadette (Guy Blais), Irenée (Lise Boucher), André (Réjeanne Grégoire) et Gabriel (Claire Lefebvre); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille St-Michel: Lise (Jacques Lebel) et Claire (Pierre Trudel). La famille souhaite remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.