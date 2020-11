GAUVIN, Gilles



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Gauvin, époux de feu dame Thérèse Gauthier. Il était le fils de feu dame Laetitia Drolet et feu monsieur Joseph Gauvin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants adorés: Eliane, Paule (Martin Rousseau), Lucie (Pierre Chantal) et feu Simon; ses petits-enfants: Amélie, Sabrina, Claudie et Cédric; ses frères et sœurs: feu Cécile (feu Maurice Fournier), feu Raymond (Thérèse Crépeault), feu Pauline, feu Alyre (feu Georgette Crépeault), feu Marcel (Yvette Brousseau), feu Jacqueline, feu Carmen (feu Robert Desroches), Rolande (feu Philippe Boutin), feu Jean-Guy (feu Lucie Croteau) et Colette (Georges Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: feu Roger (feu Marcelle Bélanger), feu Gisèle (feu Rolland Lacroix), feu Fernand (Françoise Nadeau), feu Marcel (Laurette Gosselin), Raymonde (Adrien Ratté), feu Réjeanne (Jean-Marc Bourget), feu Raymond et feu André (Louise O'Dowd); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au docteure Sophie Breton et son équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués, ainsi qu'à Johanne Simoneau du CLSC de la Jacques-Cartier et son équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666, site web: www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.