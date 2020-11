BROOKS, Walter



C'est entouré de l'amour de ses filles Nancy et Vicky, de son petit-fils Steven et de son frère Raymond que Walter nous a quittés sereinement le 26 octobre 2020 à l'Hôtel-Dieu de Québec à l'âge de 72 ans. Il était le fils de feu Carmel Beausoleil et de feu Patrick Brooks. Originaire de Kapuskasing (Ontario), il habitait à Québec depuis plus de 30 ans.Selon ses dernières volontés, ses cendres seront dispersées à Kapuskasing (Ontario). Il laisse dans le deuil ses filles: Nancy (Steve Clermont) et Vicky (Vincent Gagnon); ses petits-enfants: Steven (Marie-Ève Trottier), Shawn, Océane, Kayne et Béatrice; ses arrière-petits-enfants: Évelyne et Louis; ses frères et sœurs: Monique (feu Lucien Deschenes), Lisa (feu Raymond Laberge), feu Pierre (Denise Martel), Luc (Georgette Beauchamps), Janine (Barry Belshaw), Lorraine (Narcisse Bélanger), Donald (Pauline Bernard), Aline, Patrick, Linda (Fidèl Turgeon) et Raymond (Alice Dorval); la mère de ses enfants, Denise Croteau, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs; ses deux filleuls, plusieurs neveux et nièces ainsi que cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial aux Dr Norbert Dion et Dre Lauréane Goulet-Plamondon pour leur humanité et leur dévouement envers leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone: 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr