BOULET, Jacques



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 1er novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Boulet, époux de feu madame Marie-Noël Leclerc. Il était le fils de feu monsieur Antoine Boulet et de feu dame Eugénie Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative duà compter de 9h., suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses enfants : Claire, Renée (Stéphane Chabot), Dominique (Cathy Fillion), ses petits-enfants : Alexis Chabot (Valérie Lachance-Masson), Béatrice Chabot, Elysabeth Boulet, Magalie Boulet et son arrière-petit-fils : Laurent Chabot. Il était le frère de : feu Georgette (feu Jean-Jacques Normand), feu Madeleine (feu Raymond Coulombe), feu Robert (feu Lucille Goulet), feu Louis-Georges (feu Florence Bilodeau), feu Gabrielle (feu Guy Coutellier), feu Rita, feu Noëlla (feu Maurice Laberge), feu Louise, Guy (Marie-Ange Casault), feu Denis (Jeannine Caron), le beau-frère de : feu Carmen (feu Charles-Auguste Langlois), feu Marie-Jeanne, feu Jean-Pierre (Marie-Paule Beaulieu), feu Léonard (Lucille Noël), Romuald (feu Aline Plourde) et feu Gilles. Il laisse également dans le deuil, son filleul André Langlois, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via l'onglet :https://livestream.com/groupesatirproductions/laurentnormandLa famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, ainsi que ceux affectés à la zone rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalacheshttps://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don