HAMEL, Denise Paquin



À l'Hôpital Laval, le 11 novembre dernier est décédée, à l'âge de 88 ans, madame Denise Hamel. Elle était la fille de feu Émile Paquin et de feu Bernadette Abran. Outre son époux, monsieur Gaston Hamel, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (François Hotte), Jean (Guylaine St-Georges) et Martine; ses petits-enfants: Mélina, Sophie, Hugues, Émilie, Laurence, Michael et Denisa. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jacques et Rolande Hamel, Jean-Guy Hamel, Roland Ernst (feu Lucille Hamel) et (feu Jeannine et Jean-Paul St-Pierre); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille tient à remercier toute l'équipe de la résidence Aubé pour leurs bons soins et leur professionnalisme pour le mieux-être de Denise et à l'équipe du 6e étage de l'hôpital Laval pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, Canada). Pour rendre hommage à Mme Paquin, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com