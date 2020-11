GADOURY, Éveline Samson



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 4 novembre 2020, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Éveline Samson, épouse de feu monsieur Robert Gadoury, fille de feu dame Lily Allison et de feu monsieur Henri Samson. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Marcel Jobin), Rénald, Danielle (Michel Leclerc), Jocelyne (Léo Magnan), Alain, Michel (Maryse Breault) et Louise (David Sergerie); ses petits-enfants: François Jobin (Marie-Michèle Brunet), Nicolas Jobin (Catherine Bouché), Emilie Jobin (Joël Tremblay), Jonathan Couture (Vicky Fortin), Benjamin Couture (Judith Lemay), Isabelle Couture (Kevin Rosa); Catherine Magnan (Kevin Munkittrick), Vanessa Magnan, Francis Magnan (Vicky Daigneault) et Gaibe Gadoury; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Camille, Sophie, Audrey, Charlotte et Clara (Jobin), Ely et Anabelle (Tremblay), Mackenzie Couture, Noémi et Matis (Rosa), Miguel St-Germain, Félix, William, Jenna et Théo (Munkittrick); sa belle-sœur Gabrielle Lafontaine (feu Jean-Paul Gadoury), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle a été confiée au