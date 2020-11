MARTIN, Monique



À la Résidence Aviva, le 7 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Monique Martin, mère de feu Alain Paré et de feu Michel Paré, fille de feu madame Marie Rose Caron et de feu monsieur Jean Berchmans Martin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps,entre 10h et 11h15 auL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre Paré (Isabelle Germain); ses trois petits-fils: Guillaume, Alexandre et Marc-Antoine; ses cousines: Josée Martin, Thérèse Martin (Iberville Roy) et Denise Martin; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait exprimer ses sincères remerciements au personnel de la Résidence Aviva pour les soins et le milieu de vie exceptionnel, ainsi qu'au Docteure Paule Boisvert pour son dévouement remarquable pendant de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège des Hauts Sommets sur le site Web : https://jedonneenligne.org/fondationchs/