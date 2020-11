CORRIVEAU, Madeleine Côté



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 7 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Côté, épouse de feu monsieur André-Louis Corriveau, fille de feu Henri Côté et de feu Aurore Blanchet. Elle demeurait à Lévis et était native de L'Islet. Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (Mario Gourgues) et son petit-fils William (Rosalie Poitras). Elle était la soeur de feu Rita. Lui survivent, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et la direction des résidences Mgr-Bourget, Les Marronniers et Jazz de Lévis, ainsi que du CHSLD Paul-Gilbert (unité Jardin) pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/La famille vous accueillera auà compter de 13h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de l'Islet au printemps 2021.