LAFLAMME, Louis-Philippe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Louis-Philippe Laflamme, époux de madame Louise Giguère, fils de feu monsieur Gérard Laflamme et de feu madame Marie-Eva Lemieux. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Jacqueline Carrier), Bruno (Nancy Lehouillier), Josée (Denis Petit) et Rémi (Caroline Lehouillier); ses petits-enfants : Simon (Emmanuelle Vincent), Sylvain (Anne-Sophie Carrier), Julie (Olivier Mercier), Audrey (Jonathan Boutin), Étienne (Emma Fortin), Andréanne (Marc-Antoine Lehoux), Marie-Pier (Tristan Chartré); ses arrière-petits-enfants : Eugénie, Vincent, Victor, Raphaël, Jacob, Éléonore, Béatrice et Juliette; ses frères et soeurs : Jeanne-d'Arc (feu Daniel Letellier),feu Gilles (Lise Roberge), feu Lucille (Philippe Turgeon (Carmen Goulet)), Ghislaine (feu André Gingras) et Thérèse (Raynald Lehouillier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giguère : feu Candide (Jean-Claude Deblois), feu Yves (Laurette Tardif), Pauline (feu Clément Tardif), feu Claude (Aline Pouliot), feu Jean-Luc (Rachel Audet), Huguette (Paul Morin), Jeanne (feu Jean Labonté), Pierre (Micheline Laliberté), Denise (Roger Audet) et Paul (Johanne Audet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier particulièrement l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Anselme ou à la Fondation canadienne du rein (https://rein.ca/).