BERGERON, Conrad



À son domicile, le 8 novembre 2020, à la veille de ses 96 ans, est décédé monsieur Conrad Bergeron, époux de madame Marcelle Gagnon. Il était le fils de feu Wilfrid Bergeron et de feu Albertine Chrétien. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.Il laisse dans le deuil sa fille: Marie Bergeron (ami coeur Esteban), ses petits-enfants: Amélie, Katherine (Gabriel Beaudoin Vigneault), Patrick (Laurie-Êve Beaumont Lachance); ses sœurs: Jeanne-D'arc (Jocelyn Gagnon) et Agnès Bergeron; son filleul et sa filleule: Marco Bergeron (Laila Zigby) et Dre Julie Couture (Martin Roy). Il laisse également dans le deuil son beau-frère Robert Gagnon et sa belle-sœur Céline Miller, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC, Bianka Tremblay préposée, Patricia Lemire Ergothérapeute, Nadia Turcotte TS, Manon Nadeau infirmière pour les bons soins prodigués.UN GROS MERCI À MES ANGES!