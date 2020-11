DESPRÉS, Paul



À son domicile, le 8 novembre 2020, est décédé subitement à l'âge de 83 ans et 3 mois M. Paul Després, fils de feu Mme Yvonne D'Anjou et de feu M. Arthur Després. Il demeurait à Saint-Gabriel, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 14 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Laurette (feu Noël Lévesque), feu Hervé, feu Joseph-Arthur dit Le Blanc (Béatrice Ouellet), Cécile (Réjean Lévesque), feu Ida, feu Thérèse (Alex Mac Lellan) et Lina qu'il affectionnait beaucoup. Il laisse dans le deuil ses filleuls: Gabriel Després et Martin Cloutier, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents de la famille Després ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la