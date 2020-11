LECLERC, Raynald



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 novembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé accidentellement M. Raynald Leclerc, fils de feu Joseph Leclerc et de feu Rita Asselin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h30 à 11h50.et de là au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil son frère et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Yves (Juliette Lamontagne, Yvan Rivard), Marcel (Denyse Mathieu), feu Denise (feu Roger Allard, Hélène Alexandre), feu Jean-Roch (Monique Lachance), Francine (Michel Tremblay); ses filleuls : Roch et Alex Tremblay ; Guylaine Baribeau et Alexandre ; son amie France Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et ses collègues de travail de La Capitale Groupe Financier. Un merci spécial à Eric Leclerc son neveu et grand ami, pour tout ce qu'il a fait pour lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org