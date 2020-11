DION, Yolande



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 4 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yolande Dion, épouse de feu monsieur Raymond Marquis, fille de feu Alice Savard et de feu Joseph Dion. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 21 novembre 2020, de 10 h 30 à 12 h 30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Élise et Annie Marquis; ses petits-enfants: Andréann Fortin et Alex Beaulieu (Sabrina Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Ryan et Amy Beaulieu; sa sœur Ghislaine (feu Gaston Falardeau); sa belle-sœur Estelle Morin (feu Robert Dion); ses beaux-frères de la famille Marquis: Gaston (Louisette Robitaille) et Robert (Louise Lachance); ses amies: Claire Racine, Colette Simoneau et Carmelle Turgeon; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Blanche (feu Jean-Marie Boulé), feu Béatrice (feu Jean-Baptiste Renaud), feu Fernande (feu Joseph Ruel), feu Raymond (feu Simone Durand), feu Lucienne (feu Alexandre Boutet), feu Dorilla (feu Marcel Ruel), feu Marie-Rose (feu Arthur Durand), feu Adrien, feu Léandre (père Rodrigue) et de feu Omer (feu Georgette Sansfaçon). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Marquis: feu Yvette (feu Daniel Turcotte), feu Irène (feu Léo Tanguay), feu Fernande (feu Jacques Paré), feu Antoinette (feu Léon-Paul Fortin), feu Marie-Paule (feu Jean-Charles Blanchet), feu Léopold (feu Claire Delisle), feu Laurette (feu René Labrie) et de feu Claire (feu Jacques Noreau). Sincères remerciements au docteur Yolande Guillemot pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation canadienne du rein 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Qc, tél: 418 683-1449, www.rein.ca/quebec.