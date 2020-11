PELLETIER, Jean-Marie



À l'hôpital St-François d'Assise, le 11 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Pelletier, époux de madame Danielle Coulombe, fils de feu madame Marie Lévesque et de feu monsieur Joseph-Charles Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Louise, Gilles (Sylvie Bourgoin), Éric (Hélène Pelletier); ses grands-parents feu Thomas Pelletier (feu Victoire Beaulieu), feu Ferdinand Lévesque (feu Adèle Bouchard); ses petits-enfants: Alexandra, Jean-Philippe, Guillaume, Catherine, Julie, Jacob, Laurence, Amélie-Rose; ses frères et sœurs: Bernadette, feu Doria, feu Odilon, feu Gilberte, feu Benoît, feu Ange-Émile, feu Adèle, feu Gilbert, feu Anne-Marie; ses beaux-parents feu Séraphin Coulombe et feu Jeanne Gauthier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel des soins à hôpital de l'Hôtel- Dieu de Québec pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Téléphone : 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.