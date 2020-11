Inquiétudes pour le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse

Craignant pour la survie du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse, des citoyens réclament une protection ministérielle sur le bâtiment et le secteur qui l’entoure.

Alerté par des citoyens de Saint-Michel, le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) a écrit à la ministre de la Culture, Nathalie Roy, pour lui demander d’octroyer au presbytère le statut d’immeuble patrimonial. Le Groupe aimerait également que le cœur du village reçoive le titre de site patrimonial.

Photo courtoisie Paul St-Arnaud

Le bâtiment, construit en 1739 et agrandi en 1790, a été au cœur de l’histoire du Québec, notamment comme lieu stratégique de la guerre de la Conquête de 1759 et de l’invasion américaine de 1775. «On est capable de démontrer que le lieu a une valeur nationale», souligne le vice-président du GIRAM, Gaston Cadrin.

Il explique que les soldats britanniques s’y sont réfugiés lors de la guerre de la Conquête. Plus tard, alors que les troupes américaines tentaient une invasion sur Québec, «les citoyens ont pris le contrôle du presbytère. Ils ne voulaient pas que les Anglais viennent les enrôler et qu’ils soient forcés de combattre les Américains», raconte M. Cadrin.

Manque d'entretien

Des citoyens inquiets ont récemment signalé au GIRAM le manque d’entretien du bâtiment, qui abrite deux organismes locataires. C’est la municipalité de Saint-Michel qui est propriétaire des lieux.

Photo courtoisie

En vertu d’une entente de 10 ans signée en 2017, la municipalité a acquis de la Fabrique le presbytère, la grange à dîme et les terrains adjacents au coût de 450 000 $. De ce montant, 100 000$ ont été payés sur le champ et, en vertu d’une entente de 10 ans, le résiduel devait être déboursé chaque année de l’entente. Les sommes versées à la Fabrique devaient servir à l’entretien de l'église Saint-Michel. L’entente excluait aussi toute privatisation de ce patrimoine et la municipalité convenait d'investir les sommes nécessaires à l'entretien du presbytère.

Entente à renégocier

Or, le conseil municipal, dans une décision très serrée où le maire Éric Tessier a utilisé son vote prépondérant, a choisi de renégocier l’entente, jugeant qu’elle n’était pas «gagnant-gagnant».

C’est ce qui inquiète le GIRAM et les citoyens. «On craint que ce soit pour mettre en vente le presbytère et le terrain. Qui va acheter ça? On craint qu’un promoteur choisisse de construire des immeubles à proximité. Qu’est-ce qu’on va faire avec les terrains?» se questionne Gaston Cadrin.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de connaître l’opinion de la ministre Roy sur le dossier et le maire, Éric Tessier, n’avait pas rendu notre appel.