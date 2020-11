L’Océanic porte à quatre sa série de victoires avec un gain en prolongation

RIMOUSKI | Le défenseur Justin Bergeron a joué les héros contre son ancienne équipe en marquant en prolongation pour donner la victoire 4-3 à l’Océanic face aux Huskies de Rouyn-Noranda, ce jeudi à Rimouski.

Andrew Coxhead a marqué deux fois pour les vainqueurs, l’autre filet de l’Océanic étant l’œuvre de Zachary Bolduc. La réplique des Huskies est venue de Jared Crosman, d'Alex Labbé et de William Rouleau.

Photo Alexandre D'Astous

«Les gars ont travaillé fort après un début de match plus difficile. Le gros but de Coxhead en désavantage numérique nous a ramenés dans le match. Coxhead est un gars extrêmement important pour nous. On l’a mis avec deux gars qui se cherchaient en Dumoulin et Paré et les résultats sont là», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Départ canon des Huskies

Les Huskies ont amorcé le match en lion. Ils ont pris les devants dès la 4e minute de jeu sur un lancer des poignets bas de la ligne bleue de Jared Crossman qui a peut-être dévié devant Raphaël Audet. Moins de deux minutes plus tard, les Huskies ont écopé d’une pénalité. L’Océanic n’a pas marqué, mais la formation de Serge Beausoleil s’est emparée d'un élan à ce moment-là.

Coxhead en désavantage numérique

Les Huskies ont profité d’une supériorité numérique, en début de deuxième, pour reprendre le rythme. En milieu d’engagement, Marc-Antoine Séguin a servi une passe parfaite de derrière le filet à Alex Labbé qui n’a pas raté sa chance de doubler l’avance des Huskies. L’Océanic n’a pas baissé les bras et a réduit l’écart à un but, en infériorité numérique, sur un bel effort d’Andrew Coxhead, qui a complété la passe de Nathan Ouellet avec un joueur des Huskies sur le dos. Même si Serge Beausoleil utilise sept défenseurs, on a l’impression que Zachary Massicotte ne quitte jamais la glace. Quel match encore une fois de sa part!

Photo Alexandre D'Astous

Zachary Bolduc a créé l’égalité 2-2 en début de troisième période sur un lancer de l’enclave en avantage numérique. La réplique des Huskies n’a pas tardé, en infériorité numérique de surcroît, par l’entremise de William Rouleau. Mais l’Océanic n’a pas baissé les bras et Coxhead a créé l’égalité sur une passe de Justin Bergeron en avantage numérique.

En bref

L’Océanic peuvait compter sur de l’aide inattendue en la personne de Zachary Bolduc, rétabli d’une appendicectomie. Par contre, l’attaquant Ludovic Soucy était sur la touche en raison d’une blessure. Brandon Casey, Alexandre Lefebvre et Anthony D’Amours ont été laissés de côté.