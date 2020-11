Marc Bergevin confiant que la saison débutera en janvier

Marc Bergevin est optimiste que la prochaine saison s’amorcera comme prévu en janvier, malgré toute l’incertitude qui règne actuellement aux quatre coins de l’Amérique du Nord en raison de la pandémie de COVID-19.

Son souhait est d'ailleurs celui d’un peu tout le monde dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Geoff Molson espère que la saison recommencera le plus tôt possible, l’Association des joueurs aussi. On attend une entente entre la LNH et l'AJLNH. Je suis encore positif pour un début de saison au début de janvier. Tant et aussi longtemps qu’on ne m’annoncera pas le contraire, c’est ma prévision pour la saison qui approche», a affirmé le directeur général du Canadien de Montréal en entrevue à TVA Sports, jeudi.

En raison des restrictions frontalières toujours en vigueur, tout indique que les sept équipes canadiennes formeront une section distincte. Bergevin espère que Montréal accueillera des matchs de cette éventuelle division.

«Ce serait intéressant pour nous, puisque les joueurs seraient dans un environnement familier. Mais de ce que j’entends dans la ligue, ce ne serait pas une seule ville-bulle, mais plusieurs. Montréal pourrait en être une. Ce serait bon pour nous. Ça va dépendre des règles gouvernementales. On verra si on peut avoir des partisans ou pas.»

Le calibre de cette nouvelle division serait, selon lui, très relevé. «Je suis prêt à dire que la division canadienne va être un peu plus difficile que l’Atlantique», a lancé Bergevin.

«Ça va être un monde complètement différent. Contre les équipes de l’Ouest, ce ne sont jamais des matchs faciles. Le fait d’avoir juste des clubs canadiens va monter l’intensité d’une coche. Je pense que les partisans vont regarder ça de plus près.»