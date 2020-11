Permis ou non pendant les Fêtes? On répond à vos questions

Le gouvernement du Québec a présenté jeudi son plan en vue de la période de Fêtes 2020, qui s'annonce tout aussi unique que la dernière année.

Pour vous aider à démêler le tout, notre journaliste Pierre-Olivier Zappa répond à vos questions.

Est-ce que je peux inviter ma grand-mère de 90 ans qui habite dans une résidence privée pour aînés?

«Pour ce qui est des RPA, la réponse est oui. Vous pourrez aller chercher votre grand-maman ou votre grand-papa dans une RPA. Mais attention, il faut prendre des mesures sanitaires, respecter les directives de la santé publique, strictement, parce que ce sont des gens qui sont plus vulnérables à la COVID-19.»

Est-ce que je peux recevoir 10 personnes pour le brunch du 25 décembre, et 10 autres personnes pour le souper du soir?

«Oui, c’est permis. Le premier ministre, par contre, recommande un seul rassemblement au cours de ces quatre journées. Mais si vous souhaitez en organiser deux, trois, quatre ou cinq, les rassemblements sont autorisés ; 10 personnes au maximum, cependant.»

J'aimerais savoir si on doit calculer les enfants pour les rassemblements de 10 personnes?

«La réponse est simple : oui. 10 personnes maximum dans chaque rassemblement. Donc si on a de grosses familles, malheureusement il faudra penser à organiser deux, voire peut-être trois, rassemblements en respectant les directives.»

Les déplacements entre les régions seront-ils permis pendant la période de Noël? J'habite Joliette et je souhaite me rendre à Mont-Tremblant.

«Les déplacements interrégionaux seront permis, mais ils ne sont pas recommandés. Et souvenez-vous, si vous habitez en zone rouge et que vous vous déplacez en zone jaune, les règles de la zone rouge vous suivent. Il faut respecter les règlements qui s’appliquent dans notre propre zone.»

Est-ce que je peux louer un chalet avec mon frère, ses enfants et ma belle-sœur comme on le fait chaque année? Nous serions 9 personnes.

«Oui, vous allez pouvoir louer un chalet. On le rappelle, on ne recommande pas aux gens de sortir de leur région. Si vous les faites, on fait l’épicerie et le magasinage avant de se déplacer. On respecte les règles sanitaires une fois arrivée au chalet : 10 personnes maximum par rassemblements. Si vous souhaitez le faire, vous pourrez le faire.»

Est-ce que nous pourrons dormir chez la personne qui nous reçoit si nous avons pris un verre de trop?

«C’est une bonne question et la réponse est oui. Dans le temps des Fêtes cette année, il n’y aura pas d’Opération nez rouge. Alors raison de plus pour pouvoir dormir, en respectant les règles sanitaires, chez l’hôte où on est reçu.»

Je suis célibataire. Est-ce que je peux inviter 9 amis chez moi en même temps?

«La question est pertinente. Vous êtes nombreux à vous demander s’il y a des limites d’adresses. Est-ce trois adresses maximum? Il n’y a pas de questions d’adresses. C’est vraiment une question de 10 personnes maximum. Donc vous êtes célibataires, vous recevez 9 amis, vous vous retrouvez 10, c’est permis.»

Pourrons-nous louer une salle de réception pour organiser une fête en famille?

«Dépendamment dans quelle région vous vous trouvez. Si vous êtes en zone rouge, les restaurants, les salles de réception, tout ça, sont fermés. Si vous avez des questions et vous vous demandez dans quel palier d’alerte vous vous trouvez, rendez-vous au Québec.ca et vous allez pouvoir consulter toutes les règles qui continueront de s’appliquer dans le temps des Fêtes. Donc si vous êtes dans la région de Québec, de Montréal et de Saguenay, pas question de se rassembler dans une salle de réception.»

Est-ce que je pourrai visiter mon grand-père en CHSLD, même si je ne suis pas proche aidante?

«Ce qu’on me répond c’est que le gouvernement est en train de faire un plan. Il est sensible au fait que ces gens-là - nos parents, les aînés, les gens vulnérables en CHSLD - vont avoir un temps des Fêtes difficile. Il y aura un plan présenté par le gouvernement, mais on n’a pas de détails pour l’instant. On est conscient que ces gens-là ont besoin de briser leur isolement.»

Est-ce que nous pourrons assister à des célébrations religieuses pendant la période des fêtes?

«25 personnes maximum si vous êtes en zone rouge. Encore là, les mêmes règles s’appliquent. La messe de minuit cette année se fera peut-être sur Facebook Live, qui sait.»

Qu'arrivera-t-il pour une famille nombreuse de 8 enfants? Pourrons-nous organiser un rassemblement de 18 personnes?

«Non, ça ne s’additionne pas. Si vous prévoyez être 18 personnes, ce n’est pas possible.»