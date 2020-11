Pour être entendu, la parole n’est pas toujours nécessaire!

J’ai eu connaissance de la sortie de Rosalie, la fille de René Simard et Marie-Josée Taillefer, sur le port du masque qui ne permettait pas aux « mal entendant » de voir le mouvement des lèvres, et par conséquent de ne pas leur faciliter la compréhension de ce qu’on leur dit. En conséquence, je me demande quel est l’avenir de mon petit-fils de six mois dont on vient de diagnostiquer un grave trouble de l’audition. Je crains tellement pour lui.

Mamie inquiète

Étant donné l’intervention rapide de Rosalie Taillefer-Simard pour faire connaître le besoin, la réponse rapide des fabricants de masques, et votre diligence à faire part du handicap de votre petit-fils, tous les ingrédients me semblent réunis pour lui faciliter la vie.