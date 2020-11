Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 20 novembre:

«La Turbulence Rodin»

Documentaire sur la vie et l’oeuvre du célèbre sculpteur Auguste Rodin. Celui qui a marqué à jamais son art a fui la misère familiale et a fait preuve d’une grande persévérance alors que son style unique déplaisait et choquait bien des gens. Retour sur la créativité d’un génie.

Vendredi, 16 h, Planète+.

«Facteur de refroidissement»

Deux étudiants dont le véhicule est tombé en panne en plein hiver sont confrontés aux fantômes des personnes décédées à l’endroit même où ils se trouvent, ainsi qu’au froid menaçant. Long métrage d’horreur mettant en vedette Emily Blunt et Ashton Holmes.

Vendredi, 18 h, addikTV.

«L’avant-match des foodies»

Tammy Verge fait partie des irréductibles partisans des regrettés Nordiques de Québec. Pour lui offrir des plaisirs culinaires en lien avec cet amour perdu, Patrick Marsolais et Martin Juneau lui offrent entre autres des patates au fromage en grain et de la panna cotta concoctée avec des fraises de l’île d’Orléans.

Vendredi, 19 h, Zeste.

«Cette année-là»

On se plaît à dire qu’en 1967, tout était beau, car c’était l’année de l’amour et de l’Expo. Les artistes Louise Forestier et Vincent Vallières retournent donc plus de 50 ans en arrière, avec joie et à leur façon, aux côtés de Marc Labrèche et de ses différents collaborateurs.

Vendredi, 19 h, Télé-Québec.

«Du talent à revendre»

Tout est maintenant prêt pour la grande finale de l’émission. Les 10 meilleurs artistes du concours ont encore une chance de rafler les grands honneurs. Mais pour cela, ils doivent une fois de plus convaincre Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Alesha Dixon. Première de deux parties.

Vendredi, 20 h, TVA.

Marathon «Planète Terre 2»

La deuxième saison est lancée avec quatre épisodes présentés en rafale. Une belle façon de partir à la découverte du règne animal en se rendant sur des îles éloignées et de grandes chaînes de montagnes, ou encore dans la jungle et les déserts qui abritent des créatures uniques.

Vendredi, 22 h, ICI Explora.

«L’arrivée»

Réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, ce film de science-fiction primé aux Oscars raconte comment une linguiste (Amy Adams) et un mathématicien (Jeremy Renner) font équipe afin de communiquer avec des extraterrestres à la suite de l’apparition de 12 vaisseaux spatiaux sur la planète Terre.

Vendredi, 23 h, ARTV.