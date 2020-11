Racisme, misogynie et homophobie : une «culture toxique» à la GRC

Une « culture toxique règne à la GRC», selon un rapport dévoilé jeudi qui mentionne que ceci «encourage, ou à tout le moins tolère, les attitudes misogynes, racistes et homophobes».

Il s’agit du constat fait par l’ex-juge de la Cour suprême du Canada Michel Bastarache et son équipe, qui ont examiné 3086 réclamations liées à un recours collectif et mené 644 entrevues individuelles auprès de femmes qui travaillent ou qui ont travaillé pour Gendarmerie royale du Canada (GRC) et qui y ont subi de la discrimination ou du harcèlement basés sur leur genre ou leur orientation sexuelle.

«Le problème est de nature systémique et ne pourra être corrigé uniquement en sanctionnant quelques "brebis galeuses"», a conclu Michel Bastarache.

Il recommande au gouvernement fédéral de procéder à un vaste examen externe et indépendant sur la GRC. Il a souligné que les problèmes persistent depuis longtemps, malgré des poursuites depuis les années 1980 et des rapports à ce sujet.

«Je suis d'avis qu'il est très peu probable que le changement de culture vienne de l'intérieur de la GRC. Cette dernière a eu de nombreuses années pour procéder, a fait l'objet de nombreux rapports et recommandations, et pourtant les comportements inacceptables continuent de se produire», a-t-il précisé.

Il a formulé 52 recommandations pour lutter contre le sexisme et l’homophobie à la GRC.

«Aucune compensation financière ne peut réparer le préjudice dont les évaluateurs ont été témoins. Si des mesures concrètes ne sont pas prises, la GRC se retrouvera à nouveau au même endroit dans quelques années», a-t-il souligné.

La GRC réagira à ce rapport jeudi après-midi à Ottawa.