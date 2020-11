Un combat loin d’être gagné

Six ans après avoir fait une virulente sortie publique pour dénoncer les commentaires des gens sur son apparence physique sur les réseaux sociaux, l’animatrice Saskia Thuot déplore recevoir encore « tous les jours » des remarques qui concernent son apparence.

Il y a trois semaines, Saskia Thuot peinait à contenir ses émotions lors d’une de ses chroniques à Salut, Bonjour ! qui portait sur la grossophobie. Ironiquement, la même semaine, la chanteuse Renee Wilkin recevait une pluie d’injures sur son habillement après être passée à Bonsoir, Bonsoir !.

En 2014, l’animatrice avait pourtant lancé un cri du cœur sur sa page Facebook pour dénoncer les commentaires quotidiens qu’elle recevait sur son apparence physique.

Six ans plus tard, « j’en reçois encore tous les jours », confiait-elle récemment sur le plateau de tournage de la 100e émission Bien, qui sera diffusée samedi matin à TVA.

« Oui, les choses ont évolué, car on en parle beaucoup plus et la diversité corporelle fait partie de plus en plus des médias, concède-t-elle. Mais il y en a encore qui, spontanément, vont commenter mon apparence physique. C’est inné. Je leur réponds systématiquement et je ne me gêne pas pour les ramasser. Il faut se positionner. Je ne laisse plus rien passer ! »

« Je n’ai aucun, aucun respect pour ça », martèle-t-elle.

L’animatrice a appris avec le temps à ne pas se laisser atteindre par ces commentaires.

« J’ai 47 ans. Je sais que je suis une belle femme. Mais je réalise à quel point ça peut briser des vies. J’ai une tribune pour en parler, pour tenter de faire réfléchir les gens. C’est un grand combat et j’espère qu’on va arriver à faire quelque chose. »

100 émissions

Mais lors du passage du Journal dans les locaux de TVA Québec, Saskia Thuot avait une belle raison de se réjouir. Elle tournait la 100e émission de Bien, qui sera diffusée samedi, à TVA. Pour l’occasion, elle recevra Dave Morissette, Étienne Drapeau et Jean-François Plante.

L’animation de Bien lui a été confiée il y a quatre ans alors qu’elle venait de terminer l’aventure Décore ta vie, après 746 émissions. Cent émissions pourraient sembler peu pour elle, mais c’est tout le contraire.

« C’est énorme, a-t-elle confié. J’ai l’impression de grandir et de devenir meilleure chaque fois. Même après 25 ans de télé, je me pince encore tous les jours. C’est la même chose quand je fais des chroniques à Salut, Bonjour !. La veille, je ne dors pas comme si je n’avais jamais fait de télé de ma vie ! »

Une résonance différente

Émission axée sur le bien-être où elle reçoit deux à trois invités pour discuter d’un vaste éventail de thèmes comme la sexualité, la psychologie, la famille ou la nutrition, Saskia Thuot confie que Bien a une résonance encore plus forte auprès du public depuis le début de la pandémie.

« Les gens cherchent le réconfort, dit-elle. On réalise avec tout ce qui se passe à quel point on a besoin de se faire du bien. Et que ça se passe à travers des petits moments simples. Et l’émission, pour moi, est vraiment un moment de bien-être. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent qu’ils ne se sentent pas tout seuls. »

Bien est diffusée tous les samedis, 10 h.