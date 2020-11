Un nouvel abattoir de 9M$ à Cowansville

Une nouvelle usine d’abattage de 22 000 pieds carrés consacrée 100% à l’agneau vient d’amorcer sa construction à Cowansville, en Montérégie.

« Au-delà de notre entreprise, il s’agit d’un pas de plus envers l’autonomie alimentaire à laquelle aspire le Québec. Le Gouvernement de François Legault a clairement indiqué ses couleurs à cet égard en septembre dernier lors de la publication de la Stratégie d’achat d’aliments québécois et nous sommes heureux d’ajouter cette réalisation concrète en lien avec cette orientation gouvernementale», a déclaré par communiqué le président et copropriétaire de La Bêlerie, Jamie Schofield.

Au total, le projet est évalué à plus de 9 millions de dollars. Il devrait commencer ses opérations au printemps prochain. Plus de 80 emplois seront créés.

La Banque de Montréal (BMO), Services aux Entreprises (SAE) de Granby et Investissement Québec (IQ) ont participé au montage financier de la nouvelle usine, a tenu à préciser sa copropriétaire Myriam Langlois.

La Bêlerie est née du retour à la terre de ses deux propriétaires, Myriam Langlois et Jamie Schofield, qui ont érigé leur bergerie de 1800 agneaux lourds, il y a deux ans, à Cowansville.