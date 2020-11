Une foire d’art virtuelle

Le talent de 25 artistes québécois sera en vedette au cours des prochains jours à l’occasion de la 7e édition de la Foire en art actuel de Québec. Une édition qui se déroulera en ligne avec l’exposition des œuvres, des capsules sonores des créateurs, des visites d’ateliers, des causeries et trois performances d’artistes.

Plus de 175 œuvres uniques, réalisées par des artistes de partout au Québec, seront exposées et mises en vente jusqu’au 6 décembre.

Cette 7e édition de la Foire en art actuel de Québec devait être présentée en mai dernier, mais la pandémie en a forcé l’annulation.

Cet événement annuel qui a vu le jour en 2013 permet à plusieurs artistes établis de la relève qui ne sont pas représentés en galerie d’obtenir une vitrine et de présenter leur travail.

On retrouvera des œuvres du peintre Olivier De Serres, de la sculptrice Amélie Proulx, d’Oli Sorenson, de Julie Bellavance, d’Andrew Jackson, de Joan Berthiaume, du peintre et dessinateur Kaël Mercader et de plusieurs autres.

Les œuvres ont été sélectionnées par la commissaire Dominique Fontaine, qui est à la tête de l’organisme aPOSteRIORI, qui s’intéresse à la conservation des œuvres d’art et à l’organisation d’expositions.

Visites virtuelles

Les œuvres sont en ligne sur le site foireartactuel.ca. On retrouvera aussi des capsules sonores où les 25 artistes participants expliqueront leur processus de création.

Les amateurs d’art pourront faire des visites en 3D des ateliers de Laurence Belzile, d’Isabelle Lapierre, de Valérie Potvin et d’Amélie Proulx.

Les artistes Joan Berthiaume et Gabrielle Desrosiers seront en performance, en direct, le 27 novembre, à partir de 18 h.

Deux causeries sont au programme et il sera possible, samedi et le 28 novembre à 11 h, de faire une visite virtuelle de l’exposition en compagnie de la commissaire Dominique Fontaine.

La septième édition de la Foire en art actuel de Québec se tient sous la présidence d’honneur de l’artiste Paul Béliveau.