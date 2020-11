TREMBLAY, Johanne



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 novembre 2020, à l'âge de 65 ans et 5 mois, entourée de l'amour de sa famille et après un courageux combat contre un adversaire sournois, est décédée madame Johanne Tremblay, épouse de monsieur Jean-Guy Leclerc, fille de feu madame Émurienne Blanchet et de feu monsieur Barthélémy Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Kevin (Isabelle Girard) et Kathia (Nicolas Rioux-Paradis); ses deux amours: Lucas et Thomas; ses frères et sœurs: feu André (Céline Harton) et feu Ginette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les infirmières du CLSC La Source (Nord) pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca