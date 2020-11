20 ans déjà

Photo courtoisie

Premier du genre au Canada, le centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin, nouvellement nommé Centre Bonenfant-Dionne, souffle aujourd’hui ses vingt chandelles.

Créé le 20 novembre 2000 à l’initiative du Dr Louis Dionne, de Claudette Gagnon Dionne et de feu Dr Jean-Louis Bonenfant, cofondateurs de la Maison Michel-Sarrazin, le Centre soutient et accompagne des personnes atteintes de cancers récidivants ou avec métastases qui vivent toujours à leur domicile, ainsi que leurs proches. Au fil des ans, le Centre n’a cessé de se transformer en s’adaptant aux besoins de ses patients. L’équipe en fait encore la preuve actuellement en développant, pandémie oblige, des approches virtuelles novatrices pour maintenir différents types d’activités cliniques tels le suivi psychosocial, les groupes de discussion ou l’accompagnement par l’art (photo). Le Centre demeure donc ouvert afin de maintenir le contact et le soutien offerts aux patients qui s’adaptent eux aussi à ces nouvelles façons de faire.

Côtoyer l’inimaginable

Rencontrer des gens aux attributs invraisemblables ou aux pouvoirs extraordinaires pour en faire une émission à succès au Japon peut sembler impossible. Pourtant, Guy St-Laurent, mon ex-collègue journaliste au Journal de Québec, l’a fait pendant plusieurs années et raconte cette étonnante aventure dans son livre Le monde insolite de Guy St-Laurent (photo) qui vient de paraître. Cet ouvrage vous plongera dans un univers pittoresque peuplé de géants, de funambules, d’un mangeur de vélos ou encore de la femme aux plus longs cheveux au monde. Un récit enrichi de photos surprenantes, qui en laisseront plus d’un(e) bouche bée. Dans une première partie, Guy raconte ce qui l’a conduit au succès d’une émission de télévision au Japon et réunissant des êtres humains uniques au monde. Dans la deuxième partie il y présente quelques-uns de ces êtres hors du commun dont le gourou français Yvon Yva, Michel Lotito, alias Monsieur Mangetout, Henry’s, un funambule au sang-froid incroyable ou encore John Massis, l’homme à la mâchoire la plus forte au monde. Publié aux Éditons La Plume d’or (19,95 $), le livre est offert au https://boutique.bouquinbec.ca/le-monde-insolite-de-guy-st-laurent.html.

CC de Lac-Saint-Charles

Le temps des fêtes approche et déjà beaucoup d’organismes ont mis la main à la pâte pour continuer à aider les citoyens. Pierre Paul-Hus, le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles est allé rencontrer le comité féminin des Chevaliers de Colomb du Lac-Saint-Charles qui préparait des pâtés (400) afin d’en faire une activité de financement et ainsi récolter les fonds nécessaires à la confection des paniers alimentaires et qui seront distribués aux familles qui en auront besoin. Sur la photo, le député Paul-Hus est en compagnie de Donald Rhéaume, député Grand Chevalier et France Pouliot, secrétaire du Comité féminin des Chevaliers de Colomb du Lac-Saint-Charles.

Anniversaires

Joe Biden (photo), 46e président élu des États-Unis, 78 ans... Max Pacioretty, attaquant des Golden Knights de Vegas (LNH), 32 ans... Andrew Ranger, pilote de course automobile québécois, 34 ans... Marc Labrèche, comédien acteur et animateur du Québec, 60 ans... Bo Derek, actrice américaine et productrice américaine, 64 ans... Jocelyn Bourque (Jos pour les intimes) ex-directeur des sports au Journal de Québec, 73 ans... Nanette Workman, chanteuse québécoise, 75 ans.

Disparus

Le 20 novembre 2019 : Michael J. Pollard (photo), 80 ans, acteur américain, connu pour son rôle dans Bonnie and Clyde, aux côtés de Warren Beatty et Faye Dunaway en 1967... 2018 : Aaron Klug, 92 ans, physicien et chimiste britannique (Prix Nobel de chimie en 1982)... 2017 : Peter Berling, 83 ans, acteur, producteur et écrivain allemand qui travaillé à plusieurs reprises avec le réalisateur Werner Herzog... 2013 : Sylvia Browne, 77 ans, médium et écrivaine américaine... 2011 : Sergio Scaglietti, 91 ans, carrossier italien... 2008 : Bob Jeter Jr., 71 ans, joueur de football de la NFL (onze saisons)... 2006 : Robert Altman, 81 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain... 2005 : Henri Tranquille, 89 ans, libraire montréalais, guide de maintes carrières littéraires au Québec... 1995 : Serguei Grinkov, 28 ans, champion du monde de patinage artistique et double champion olympique.