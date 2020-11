PAGEAU, Mario



À l'hôpital de L'enfant-Jésus RHSJ de Caraquet, Nouveau-Brunswick, mardi le 17 novembre 2020, est décédé à l'âge de 61 ans, Monsieur Mario Pageau, époux de Chantal Landry, fils de Anne-Marie Rhéaume (feu Augustin Pageau). Natif du Lac St-Charles, QC, il demeurait à Caraquet, Nouveau-Brunswick. Outre sa femme et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants qu'il chérissait: Rébéka (Thomas Fournier), Pier-Luc (Jessica Goulet-Fortin); ses petits enfants qu'il adorait : Jules, Arthur, Anaïs et Annette; ses frères et sœurs : Claude, Marc (Nathalie Leduc), Johanne (Gilles Bédard), Lyne (Normand pépin); son oncle Alain Rhéaume (Pierrette Rhéaume) et ses cousins, cousines, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres êtres chers.En mémoire de Mario, un don à la société Canadienne du cancer serait apprécié. Les arrangements funéraires sont sous la direction de la