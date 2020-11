Centre Vidéotron: un match en intensité pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi affrontaient les Voltigeurs de Drummondville, au Centre Vidéotron, vendredi après-midi. Les Saguenéens se sont emparés de la victoire par la marque de 4-2, une 200e dans l’uniforme des Sags pour Yanick Jean.

Après un changement d’horaire, les Sags, qui devaient initialement croiser le fer des Cataractes de Shawinigan, ont débuté leur duel contre les Voltigeurs le couteau entre les dents. La troupe de Yanick Jean qui n’avait atteint le filet que dix fois lors des 40 premières minutes, mercredi, a dirigé onze rondelles sur le gardien Lapenna lors du premier vingt vendredi.

Des Saguenéens beaucoup plus à l’aise se sont présentés sur la glace du Centre Vidéotron. «On pouvait s’attendre à un meilleur départ et on l’a eu. J’ai trouvé nos joueurs très efficaces en échec avant. On était les premiers sur la rondelle», a souligné Yanick Jean.

La deuxième période aux Saguenéens

Les deux équipes n’ont pu profiter des vingt premières minutes pour s’inscrire au tableau d’affichage, mais Xavier Labrecque a permis aux siens de prendre les devants en début de période médiane. C’est ensuite le capitaine, Samuel Houde, qui s’est levé pour venir doubler l’avance des Saguenéens en s’emparant d’un retour d’un lancer.

L’intensité a régné dans le Centre Vidéotron jusqu’aux dernières secondes du match. Loris Rafanomezantsoa a marqué son premier but en carrière et les Voltigeurs ont profité d’un avantage d’un homme sur la patinoire pour réduire l’écart à un seul but.

L’équipe de la Russie se prive de Kniazev

Malgré la victoire, le point de presse a été marqué par une déception pour l’entraîneur-chef des Sags. Yanick Jean s’est dit estomaqué de voir que le défenseur des Saguenéens, Artemi Kniazev, n’a pas été sélectionné pour faire partie de l’équipe de la Russie lors du prochain Championnat mondial junior.

Yanick Jean soutient que l’équipe russe avait demandé aux Sharks de San Jose de laisser Kniazev en Russie afin que celui-ci fasse partie de leurs deux premiers duos de défenseurs. Kniazev ne fait finalement pas partie de l’équipe de la Russie, ce que Jean déplore. «Ça prouve que les joueurs européens qui viennent jouer dans la Ligue canadienne de hockey sont très bien traités», a lancé un Yanick Jean, déçu pour son joueur, qui espère que cette expérience servira dans le futur.