Congé scolaire: Marwah Rizqy «soulagée», mais inquiète pour l’aide alimentaire des élèves

La députée libérale et porte-parole en matière d’éducation pour l’opposition officielle, Marwah Rizqy, se dit «soulagée» que le gouvernement Legault n’ait finalement pas étiré le congé scolaire pour le temps des Fêtes, comme il était envisagé.

«Chaque journée à l’école compte. Je suis soulagée», a-t-elle affirmé en entrevue avec Pierre Nantel à QUB radio.

Mme Rizqy s’inquiète toutefois pour les enfants de familles plus démunies qui ont recours à l’aide alimentaire à l’école et pour qui l’école à distance et virtuelle complique les choses.

«Chaque fois qu’ils fermeront les écoles, c’est un risque qu’il y ait des enfants qui ne mangeront pas plus à la maison», a-t-elle fait remarquer, précisant du même coup qu’au Québec, des milliers d’enfants sont sur la mesure d’aide alimentaire.