Dégustation de prestige record pour la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Proposée cette année dans une formule réinventée, la Dégustation de prestige au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a livré 870 repas haut de gamme le 6 novembre dernier, fracassant un record de participation et amassant 316 394$. Les généreux gourmands ont pu assister à un événement musical et à un encan virtuel, tout en savourant des produits distinctifs.

« Nous avions une obligation de résultat, car l’année 2020 nous a obligés à annuler la totalité de nos activités, à l’exception de la Dégustation de prestige. Les besoins sont tout de même présents à l’Hôtel-Dieu de Lévis considérant que nous nous sommes engagés à remettre 12 millions de dollars entre 2019 et 2020 pour des investissements prioritaires », a déclaré la directrice générale de la Fondation, Nathalie Samson.

« Nous sommes fiers d’avoir collectivement livré la marchandise. L’impact est significatif pour l’Hôtel-Dieu de Lévis et sa Fondation, car les installations bénéficient à toute la communauté lévisienne. La famille d’Énergie Valero– Raffinerie Jean-Gaulin, est fière d’avoir participé à ce beau succès et remercie les participants et les partenaires d’avoir répondu à l’appel », s’est réjouie la vice-présidente et directrice générale d’Énergie Valero – Raffinerie Jean-Gaulin, présidente d’honneur de l’événement.

La Fondation poursuivra ainsi à sa mission auprès de l’Hôtel-Dieu de Lévis, en participant aux projets d’infrastructures, à l’achat d’équipements de pointe, à l’achat de matériel pour appuyer et pour reconnaître l’expertise des équipes médicales, au soutien de la recherche, au transfert de connaissances et à la formation continue.