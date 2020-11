Faites sauter la capsule

Pour que retentisse le son festif et alléchant d’un bouchon que l’on retire d’une bouteille, celui qui annonce la dégustation immédiate de notre boisson préférée, il suffit de la décapsuler !

Cinq outils en un seul

Sa forme inspire celle d’une feuille qui tombe d’un arbre à l’automne ou les courbes d’une goutte de pluie de novembre... Voilà qui est de circonstance ! Ses multiples fonctions donnent envie d’effeuiller et de hacher de fines herbes pour aromatiser nos recettes, de zester ou de peler des agrumes afin de consommer leurs vitamines ou de décapsuler une bouteille de notre bière ou boisson pétillante préférée pour festoyer. Bref, cet outil en acier inoxydable vous tiendra compagnie tous les jours en cuisine !

zonemaison.com > 7,50 $

Forgé à la main

Entre les mains de l’artisan forgeron de Québec Thomas Lefebvre, l’acier doux a pris vie sous la forme d’un décapsuleur. D’allure à la fois moderne et authentique, cet accessoire esthétique et fonctionnel est un précieux cadeau que l’on se fait à soi-même ou que l’on offre à un être cher assoiffé. Forgée à la main et arborant une patine de cire d’abeille, chaque pièce est unique.

En ligne seulement sur simons.ca > 35 $

Du bois qui décapsule

L’Ultime D-Cap de Rabot D. Bois, une ébénisterie artisanale située sur le bord du fleuve à Rimouski, peut décapsuler, dévisser et même ouvrir des canettes. Et parce qu’il est aimanté, il s’agrippe au réfrigérateur pour éviter d’être cherché. Offert en quatre modèles, ce décapsuleur affiche une icône de saumon, de musique, de chevreuil ou de Rabot D. Bois. L’entreprise propose aussi un modèle ergonomique personnalisable permettant d’ouvrir une bouteille à l’aide d’une simple pression vers le bas.

rabotdbois.com > 11,99 $ (ergonomique), 27,75 $ (L’Ultime)

Faire pop !

UBU Design de Granby propose le décapsuleur POP ! Fabriqué à la main en noyer massif recyclé et en acier inoxydable de grade alimentaire, il dévoile un style contemporain naturel et véritable. Cet accessoire rehaussera non seulement le décor, mais également le côté pratique de votre bar ou de votre cuisine.

boutique-ubudesign.ca > 29 $