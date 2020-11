Le drame de détruire son couple

La lecture de la lettre d’une anonyme qui trompe son conjoint pour la seconde fois avec le même homme, m’a rappelé de tristes souvenirs. J’étais en couple avec un homme du genre du sien. Un homme sans grand éclat, mais un homme fidèle, avec le sens de la famille. Elle a un enfant avec le sien, j’en avais deux avec le mien.

Comme dans son cas, mon conjoint m’avait pardonné une première tricherie. Comme dans son cas aussi, l’homme de mes rêves avait un caractère difficile. Mais il est revenu vers moi quelques mois plus tard en me disant qu’il m’aimait toujours. Je n’ai écouté que la passion qui bouillait en moi et je suis partie le rejoindre, en abandonnant mes enfants à mon conjoint qui était une bien meilleure personne pour eux que je ne l’étais.

Cette union n’a duré que deux ans tellement mon amant me faisait la vie dure. Il était si jaloux et colérique qu’on se disputait à tout propos et qu’il boudait entre une et deux semaines par mois. Il n’aimait pas non plus être présent les quatre jours par mois où j’avais mes enfants, alors pour me faire payer ça, il me plantait là avec eux sans me dire où il allait se réfugier.

Moi qui n’ai jamais pu reconquérir mon premier conjoint et qui ai dû repartir ma vie à zéro ensuite, j’insiste pour dire à cette femme de bien réfléchir avant d’agir et de suivre vos conseils qui l’incitent, d’une part à aller chercher de l’aide pour comprendre d’où vient son désir d’aller voir ailleurs, et d’autre part à bien peser le danger d’aller vers un homme avec un aussi mauvais caractère. Je ne lui souhaite pas ce que j’ai eu à traverser pour me rebâtir une vie après cette aventure. Le calme dans une vie de couple vaut mieux que n’importe quelle passion dévorante.

R.S-P.

Je suis d’accord avec votre dernière affirmation, mais quand quelqu’un est dans le feu d’une passion, plus souvent qu’autrement, il lui est impossible de raisonner. Seul son système limbique, siège des émotions, est en grande activité et guide ses comportements. Ce qui peut mener à des catastrophes comme celle que vous avez vécue. Merci pour le témoignage sur votre expérience et espérons que ça participe à la réflexion de cette personne avant qu’il ne soit trop tard.