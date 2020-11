Le film Les ordres disponible en baladodiffusion

Il y a eu le film. Il y a maintenant la balado. Le Conservatoire d’art dramatique de Québec propose, en baladodiffusion, la lecture du scénario du long-métrage Les ordres du cinéaste Michel Brault.

Une mise en lecture qui met en vedette les comédiennes Frédérique Bradet et Marie-Ginette Guay. Ce balado a été réalisé par les étudiants et les employés du Conservatoire.

Les ordres aborde l’emprisonnement et le mauvais traitement subi par des citoyens innocents lors de la mise en place de la Loi des mesures de guerre lors de la Crise d’octobre. Le cinéaste a construit son film à partir de témoignages de gens qui ont été impliqués dans ces événements qui se sont déroulés en 1970.

On peut accéder à la balado de 95 minutes en écrivant Du théâtre à l’oreille, Les ordres ou Conservatoire d’art dramatique de Québec dans le moteur de recherche de Spotify. On retrouve le document dans la section Podcast et émissions.

Le Conservatoire d’art dramatique de Québec propose, en temps de pandémie, une programmation virtuelle avec différents événements. Sa salle de spectacle étant inaccessible.

On pourra voir, entre autres, en direct, du 8 au 13 septembre, la pièce Cyrano de Bergerac en webdiffusion payante au coût de 8$. Les billets sont en vente à l’adresse conservatoire-quebec.tuxedobillet.com.

La programmation complète est en ligne sur le site du Conservatoire dans l’onglet Calendrier des activités.