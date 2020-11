Noël pour tous les enfants

Chaque année depuis maintenant 30 ans, L’arbre enchanté des Chevaliers de Colomb transmet les souhaits des enfants défavorisés de la région de Québec et des environs à de généreux donateurs, qui s’empressent de leur acheter les présents qu’ils chérissent. Jusqu’au 22 décembre, les bénévoles de l’organisme invitent donc toutes personnes désirant faire sourire un des 4 000 enfants qui attendent patiemment le passage du Père Noël, à venir choisir une boule en papier qui révélera le cadeau qu’il désir et à exaucer son vœu. Les présents seront ensuite transmis aux enfants par le biais d’organismes œuvrant auprès des familles dans le besoin et qui ont d’ailleurs contribué à dresser la liste de tous les cadeaux tant espérés. Pour connaître les détails de cette activité et les détaillants partenaires, consultez le laurierquebec.com/fr/evenements/arbreenchante/