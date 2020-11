Repassage sans faux plis

Tout comme moi, vous vous demandez certainement : « Le repassage est-il démodé et qui a vraiment le temps et le goût de repasser ? »

Bien outillé, le repassage peut devenir zen

Sans devenir obsédé par l’entretien des vêtements, il faut avouer que le temps que vous consacrez au repassage peut vous apporter une détente et la satisfaction d’un travail bien accompli.

Le fer à repasser

Achetez un fer à vapeur le plus léger possible. Il sera plus facile à manier. Un fer lourd ne repassera pas mieux et alourdira la tâche.

Si l’eau du robinet est reconnue pour contenir du calcaire, utilisez une eau déminéralisée. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre appareil.

Consultez les étiquettes cousues à l’intérieur des vêtements. Ces indications ont été vérifiées par le manufacturier et vous orientent sur la température à laquelle vous devez régler le thermostat du fer.

Assurez-vous d’avoir un fer en bon état. Après une session de repassage, videz l’eau du réservoir, nettoyez la semelle du fer alors qu’elle est encore tiède. Rangez le fer refroidi à la verticale dans l’armoire.

La planche à repasser

Pour optimiser la qualité du repassage, il est important que la planche soit recouverte d’une housse bien rembourrée. Pour augmenter la chaleur diffusée sur le vêtement, vous pouvez mettre sous la housse de la planche à repasser une feuille de papier d’aluminium. L’aluminium, reflétant la chaleur, permettra de supprimer le repassage des deux côtés du vêtement.

La pattemouille

Ce linge propre et mouillé s’avère très pratique et permet d’éviter le contact direct entre le fer à repasser et le vêtement. On l’utilise lorsqu’il y a danger que le tissu devienne lustré ou feutré, particulièrement sur le tissu noir qui marque facilement à la chaleur et présente des miroitements.

Repassage sur l’envers du tissu

Généralement, les jeans ne demandent aucun repassage et les plis impeccables sont superflus. Si un repassage est nécessaire, faites-le sur l’envers du jeans.

Un t-shirt avec imprimé ou adhésif qui pourrait fondre et coller à la semelle du fer, tout comme les lamés, les tissus pailletés et les tissus métalliques doivent être repassés à l’envers avec un fer à peine chaud.

L’ourlet d’une jupe ou d’une robe doit être repassé délicatement sur l’envers afin de ne pas écraser le tissu et de ne pas laisser de marques sur le vêtement.

Pour repasser efficacement les broderies, les dentelles et le velours, glissez une serviette éponge ou un molleton de coton très épais sous le tissu en repassant à l’envers afin qu’ils conservent leurs reliefs.

Pour les tissus délicats, la soie, les imprimés, le lin, les tissus foncés et la laine, il est préférable de repasser à l’envers, avec une pattemouille (linge humide), afin qu’ils ne soient pas marqués par un fer trop chaud.

Les vêtements blancs se repassent généralement à l’endroit. Afin de protéger l’apparence des vêtements colorés, on les repasse à l’envers.

La bonne technique

Triez les vêtements et commencez par tous ceux qui demandent une température basse. Un fer trop chaud risque de lustrer les fibres des tissus et même de les brûler. Poursuivez avec les vêtements qui exigent une température plus élevée. Effectuez de longs coups droits, et non des mouvements circulaires.

3 problèmes... 3 solutions

Pour éliminer l’aspect luisant des tissus causé par l’usure et le repassage, imbibez un chiffon d’eau et de vinaigre et utilisez-le pour repasser les vêtements. Afin que la chaleur du fer n’endommage pas les boutons nacrés, plastifiés ou brillants, recouvrez-les avec une cuillère ou un petit carré de papier d’aluminium, ce qui vous permettra de les contourner facilement et de bien repasser le tissu les entourant. Ne perdez pas de temps à repasser les rideaux. Suspendez-les alors qu’ils sont encore humides. Le poids des rideaux mouillés éliminera le froissage. Pour ne pas endommager le plancher, couvrez le sol de papier journal.

Et si on évitait le repassage au maximum ?

Au moment de déposer les vêtements dans la sécheuse, inutile de choisir le plus long cycle pour les vêtements qui doivent être repassés. Optez pour le cycle court ; il est plus facile de repasser un tissu, spécialement le coton, légèrement humide.

Pour défroisser rapidement les vêtements du lendemain, suspendez-les dans la salle de bain le temps d’une douche chaude. Au contact de la vapeur dans la pièce fermée, ils se défroisseront naturellement.

À la dernière minute, vous réalisez que le vêtement que vous désirez porter est froissé. Pas de panique... déposez-le dans la sécheuse avec 3 ou 4 glaçons et faites tourner l’appareil pendant quelques minutes ou jusqu’à ce que la glace soit complètement fondue. Comment savoir si le défroissage est complété ? Vous n’entendrez plus le cognement de la glace sur les parois intérieures de la sécheuse. Résultat des plus satisfaisant et rapide.