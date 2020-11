Une voie de contournement au laborieux système de santé

Comme vous le disait ce matin celle qui signait « Écoeurée du système de santé », c’est vrai que les délais sont très longs pour une consultation en dermatologie. Et pour cette dame qui a une lésion cancéreuse sur le nez et qui ne parvient pas à trouver un.edermatologue pour l’opérer tel que recommandé par son médecin de famille, j’aurais une solution pour elle. Je la lui soumets donc en ma qualité d’infirmière de métier qui connaît bien les rouages du système, et de par le fait que j’ai moi-même eu ce genre de problème.

Le fait est que pour avoir accès à un.e dermatologue, on doit être référé par un médecin généraliste, ce qui, même si on a un médecin de famille, amène des délais très longs en temps normal, encore pires en temps de COVID.

En ce qui me concerne, j’ai fait appel directement à un chirurgien esthétique, en spécifiant à la secrétaire qu’il s’agissait d’une lésion cancéreuse. Elle m’a donné un rendez-vous en dedans d’un mois. Et surprise, c’est gratuit pour les lésions cancéreuses. Cela fait deux fois ces trois dernières que j’ai à me faire enlever ce type de lésion, et je n’ai jamais eu à payer.

Diane Grenier

Merci du filon que j’ignorais. Je trouve cependant bizarre que son médecin de famille ne le lui ait pas dit, cela aurait été tellement plus simple.