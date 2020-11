Une voie rapide pour les demandes d’aide gouvernementale

Les paliers fédéral, provincial et municipal, accompagnés de plusieurs autres partenaires, ont annoncé vendredi matin la création d’une alliance qui accompagnera les entrepreneurs et les organismes de la Capitale-Nationale pour accélérer les demandes d’aide liées à la pandémie.

La nouvelle alliance permettra aux entrepreneurs, coopératives et autres organismes d’obtenir de l’accompagnement rapide dans les dédales des divers programmes d’aide gouvernementaux.

«L'objectif de l'alliance est de permettre [...] d'obtenir, en une seule rencontre, toute l'information sur les programmes d'aide financière municipaux, provinciaux ou fédéraux et de recevoir l'accompagnement nécessaire pour faire cheminer leur demande ou avancer leur projet», expliquent les responsables.

La vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a qualifié la structure de «fast-track» pour les acteurs économiques locaux.

«C’est un véritable réseau express pour les demandeurs d’aide. On crée une sorte de toile économique dans la Capitale-Nationale pour n’échapper aucune demande et offrir un soutien optimal», ajoute Mme Guilbault.

Plus de détails à venir.