DUMONT, Denis



Au CHUL, est décédé lundi le 16 novembre 2020, entouré de l'amour de son épouse et de ses enfants M. Denis Dumont, époux de Mme Huguette Beaudoin. Il était le fils de feu Joseph Dumont et de feu Rose-Anna Beaudoin. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Beaudoin, ses enfants: Sébastien (Marie-Claude Vanier), Caroline (Christian Gravel), Johanne (Pierre Julien), Audrey (Éric Bergeron); ses petits-enfants: Juliana, Aurélia, Galindo, Florence, Camille, Juliette Dumont, Éli, Dorothée, Mélodie et feu bébé Joseph Julien, Arielle et Jade Bergeron; ses frères: Germain (Réjeanne Olivier), Robert (Pauline Béland), Gérard et sa sœur Bernadette. Il est allé rejoindre ceux qu'il aimait, son père Joseph et sa mère Rose-Anna, ses frères et sœurs: Benoît (Solange Beaudoin), Thérèse, Cécile (Jocelyn Bouffard), Madeleine (Mario Bouffard) et Bernard. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin: Yolande (Léon Gingras), Marie-Paule, Murielle, feu Yves, feu Richard (Ginette Alain), feu Gilles (Noëlla Fauchon). Sont très attristés de son départ ses neveux et nièces, parents et amis. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués à Denis. La famille vous accueillera à la maison funérairele mardi 24 novembre 2020 de 19h à 21h30 et mercredi à compter de 9h.