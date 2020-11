TREMBLAY, Laurent



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Laurent Tremblay, époux de feu madame Henriette Gagnon, fils de feu madame Rose-Anna Tremblay et de feu monsieur Armand Tremblay. Il demeurait à Québec.Les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Il est parti rejoindre sa tendre moitié Henriette, ainsi que ses parents, frères et sœurs. Il laisse dans le deuil , ses enfants: Damien (Nancy Provencher), Nathalie (Norman Muise), Rémy (Guylaine Tanguay), Caroline (Jean-Louis Pezeril); ses petits-enfants: Simon, Maxime et Shawn Muise (Carolanne) , Stéphanie (Pierre-Luc), Francis (Annabelle) et Laura Tremblay (Mathieu), Maxime (Anne-Marie) et Marie-Ève Tremblay (Jean-simon) et Élodie Pezeril; ses arrière-petits-enfants: Kellen, Romy, Léonie, Jayden, Romane, Liam et Olivia; sa nièce très proche Marcella; ainsi que sa sœur Rachel Tremblay (feu Roger Audet) et sa belle-sœur Pauline Gagnon (feu Jean-Marie Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur du Québec, téléphone : 418-682-6387, site web : www.fmcoeur.qc.ca