CHARRON, Frère Jean, FIC

(Frère Jean-Thomas)



F. Jean Charron est décédé des suites d'une courte maladie à l'Infirmerie provinciale de sa communauté le 17 novembre 2020. Il était âgé de 83 ans, dont 68 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne. Né à Montréal le 9 décembre 1936, il entre au noviciat des Frères à Oka le 15 août 1952. Après quelques années d'enseignement à Montréal, Gatineau et La Prairie, il entreprend des études supérieures en musique à l'Université de Montréal puis à Paris. Au retour, le nomade qu'il est enseigne au Conservatoire de Hull avant d'assumer la direction de ceux de Chicoutimi, Trois- Rivières et Québec. On lui confie ensuite la direction de l'administration, puis de l'enseignement à la Direction générale des Conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Il est ensuite responsable de la revue internationale de la Congrégation, avant d'assumer avec vision et passion la présidence de la Corporation du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent à Saint-Romuald, où il contribue grandement à identifier et à consolider l'esprit mennaisien. C'est en 2012 que la communauté de La Prairie devient la nouvelle demeure de F. Jean. Il continue d'y rendre mille services précieux, grâce entre autres à ses talents en rédaction, en musique et en informatique.L'inhumation se fera au cimetière de la communauté.