HALLÉ, Louise Carrier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Louise Carrier, épouse de monsieur Michel Hallé, fille de feu monsieur Laurent Carrier et de feu madame Irène Lainé. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Karine (Éric Humphrey), ses petites-filles: Victoria et Julianne; ses frères: Richard (France Giroux) et Simon (Francine Ménard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hallé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.