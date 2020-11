JULIEN, Monique



Au centre d'hébergement Saint-Augustin, le 8 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée l'amour de notre vie, dame Monique Julien, épouse de monsieur Jean-Pierre Couture, fille de feu dame Jeanne-d 'Arc Cauchon et de feu monsieur Charles-Edouard Julien. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à lapour crémation.Elle laisse dans le deuil, son époux Jean-Pierre Couture, ses enfants: Caroline Couture (Normand Guay), Denis Couture (Amélie Duquet-Perron) et François Couture (Nattinan Pongjityingyong); ses petits-enfants: Alexandre Couture (Pamela Talbot), Olivier Couture, William Guay, Tristan Couture, Victor Guay, Jeanne Couture et Léa Couture; son arrière-petit-fils: Thomas Couture, ses frères et sœurs: Renald Julien (Denise Gagnon) Jacques Julien (Ginette Demers) Denis Julien (Jacqueline Levesque) Ginette Julien (Pierre Dignard) et Liane Julien (Paul-Émile Friolet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Roger Couture (Claudette Fiset), Jean-Yves Couture (Carole Frechette) Marius Couture (Lise Garns), Lise Couture (Bernard Harvey); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 5e étage coté montagne du centre Coté Jardins pour les soins prodigués à leur mère/épouse.