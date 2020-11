GOSSELIN, Louisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Louisette Gosselin, fille de feu Marie-Louise Dumont et de feu Joseph-Marie-Antoine Gosselin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances aule mercredi 25 novembre 2020, de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Christiane Côté) et Nancy; ses petits-enfants: Jenny et Kevin; son arrière-petite-fille Léonie; sa sœur Yolande (feu Paul Morency); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Gaston (feu Jacqueline Bisson), feu Jeannine (feu André Mineau), feu Pierrette (feu Claude Masse), feu Paul-Armand (Marielle Boucher) et de feu Carmen. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Saint-Laurent de Lévis et au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, www.fhdl.ca.