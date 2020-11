GRENIER, Gérard



Au Centre Champlain-Chanoine-Audet, le 11 novembre, à l'âge de 91 ans, est décédé paisiblement Gérard Grenier, époux de feu Rita Croteau, fils de feu Éva Boisvert et de feu Alphonse Grenier de St-Flavien. Il demeurait à Sainte-Foy et plus récemment, il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera à lale vendredi 27 novembre, de 19h à 21h,, de 9h à 11h.Gérard restera toujours présent dans le cœur de ses enfants: Michel, Chantal, Kathleen (Michel Pelletier), Bruno (Marie-Claude Gagnon), Yves (Andrée Mathieu) et Carole (Mathieu Claise), et de ses petits-enfants adorés: Virginie, Alexia et Gabriel. Dernier membre vivant de sa fratrie, il était le frère de feu Laurier, feu Paul-Émile (feu Cécile Bédard), feu Jean-Marie (feu Monique Bissonnette), feu Roland (feu Pierrette Chatillon), feu Cécile (feu Nazaire Desrochers), feu Pauline (feu André Drolet), et feu Léo (feu Pierrette Lemay). Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: Jacqueline (feu René Déziel), Bertrand (feu Francine Thivierge), Guy (feu Judith Blanchet), Laurette (feu Gérard Blanchet), Gaétane (Marc-André Côté), Denis, Mario (Carole Bourque), Michel (Janine Côté), feu Réjean et Francine (Claude Desrochers); Marleyne Tremblay, sa chère cousine Madeline Grenier (Bob Ouellette); ainsi que ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Nous exprimons notre gratitude envers le personnel dédié du Centre Champlain-Chanoine-Audet, plus particulièrement à Christian Mercier, Constance Boucher, Noémie Robert et Dr Amélie Roy; des remerciements aux bénévoles et autres membres du personnel pour les soins attentionnés et leur empathie. Un merci tout spécial à M. Alexandre St-Hilaire, porteur du magnifique projet pilote Music & Memory auquel papa a participé et qui lui a permis de témoigner encore une fois des bienfaits de la musique sur la mémoire … Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, par amour pour notre mère et en solidarité avec des êtres chers pour Rita et Gérard.