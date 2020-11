LABRIE, Jacques R.



Jacques R. Labrie, est décédé le samedi 14 novembre à l'hôpital du Saint-Sacrement. Il était l'époux de madame Huguette Boily. Il demeurait à Québec. Jacques était membre de la Corporation des pilotes du Bas-St-Laurent, vétéran de la Marine marchande de la Seconde Guerre mondiale.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Pierre, Jean, Claude et feu François; ses petits-enfants: David, Jordane, Éloïse, Sophia et Kamila. Sont également affectées par son décès, ses sœurs: Gisèle (feu Nicol Cloutier), Lucie (feu Frank Findlay) et Andrée (feu Ulric Ouimet). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses sœurs et frères: Léda (Dalton Cogger), Rolande (Pierre Bernier), Gemma (Yvan Bernier), Margot (Gérard Tardif), Monique (Pierre Bernier), Armand, Maurice, Roger. Merci spécial à Michel, Normand et Anne-Catherine ainsi qu'à l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement.