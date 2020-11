CARON, Thérèse Vidal



Subitement à son domicile, le 13 novembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Thérèse Vidal, épouse de feu monsieur Réjean Caron, fille de feu Edmond Vidal et feu Irène Voyer. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église de 9h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Christian Caron (Linda Therrien) et Martine Caron (Jacques Auclair); ses petits-enfants : Alexis Caron (Audrey-Anne Paquin), Juliane Blais (Jean-Pascal Soucy), Eve-Noelle Tremblay (Jérôme Dumais) et Arianne Tremblay; ses frères et sœurs: Colette, Richard (Donna Bianchi), Rolande (Laurent Robitaille), Monique (Léo Ferland), Claire (Michel Vidal) et Micheline (Gaétan Laverdière); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernande Caron-Vigneault (feu René Vigneault) et feu Lawrence Caron (Micheline Drolet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.