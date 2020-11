LANDRY, Thérèse Boissy



À son domicile, le 14 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Thérèse Boissy, épouse de monsieur Jacques Landry, fille de feu madame Rose-Aimée Morin et de feu monsieur Antonio Boissy. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie de l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques Landry, ses filles: Denise, feu Caroline et feu Mélanie; ses petits-enfants: Jonathan (Tara), Patrick (Kassie), Alexandre et Michaël; ses arrière-petits-enfants: Bella, Roméo et Aden; ses sœurs: Jacqueline (feu Maurice Gagné) et Micheline (Jacques Dupont); les membres de la famille Landry toujours vivants: feu Gilles (Odette Dignard), feu Françoise (Jean-Marc Grégoire); ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et du CLSC Montcalm pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org site web: www.fondation-iucpq.org.